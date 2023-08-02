 السبت.. نادي السينما الإفريقية يعرض الفيلم التسجيلي «الأسود العواجيز» في الهناجر - بوابة الشروق
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السبت.. نادي السينما الإفريقية يعرض الفيلم التسجيلي «الأسود العواجيز» في الهناجر


نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 3:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 3:25 م
يعرض نادي السينما الإفريقية في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، الفيلم التسجيلي الطويل "الأسود العواجيز" للمخرج إبراهيم عباس، والذي شارك في الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، واستقبله الجمهور والنقاد بترحاب كبير.

يتناول الفيلم فنون غناء قديمه في طريقها للاندثار، حيث يجري الفيلم حوارات مع أخر الشعراء والمغنين لهذه الفنون.

صور إبراهيم عباس الفيلم في ثمان سنوات بين محافظات أسوان وقنا، ويقدم من خلاله نماذج من هذه النوعية من الغناء التي يهددها الاندثار.

نادي السينما الإفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وانطلقت حلقات الشهرية منذ عام ٢٠١٦، برعاية من وزارة الثقافة المصرية، وقدم مئات الليالي السينمائية في القاهرة والأقاليم.

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