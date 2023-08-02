مسئولون يحذرون: خفض المساعدات الخارجية البريطانية سيؤدي لتسجيل الآلاف من حالات الوفاة

حذر مسئولون بوزارة الخارجية البريطانية في تقييم داخلي، من أن مئات الآلاف من النساء سوف يتعرضن للوفاة خلال فترة الحمل وعند الولادة؛ نتيجة لخفض المملكة المتحدة للمساعدات الخارجية التى تقدمها خلال 2023-2024.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أن وزارة الخارجية وشئون الكومنولث نشرت مخصصات برنامجها للعامين المقبلين الشهر الماضي، مما يظهر أن مخصصات المساعدة التنموية الرسمية سوف ترتفع خلال 2023-2024، بصورة طفيفة وبعد ذلك سوف ترتفع بنسبة 12% خلال 2024-2025 لتصل إلى 8.3 مليار جنيه استرليني "10.6 مليار دولار".

وعلى الرغم من أن التوقعات تشير لتسجيل زيادة، فإن مخصصات المساعدة التنموية لم تعد لمستويات ما قبل 2020، عندما قررت الحكومة خفض المخصصات مؤقتا من 0.7% من إجمالي الدخل القومي إلى 0.5%.

وأبرز التقرير تداعيات الخفض في المعونات الخارجية على صحة النساء، مما قد يؤدي للإجهاض غير الآمن وحدوث حالات وفاة بين الأمهات.

وفيما يتعلق بالنساء والفتيات في أفغانستان، قال التقرير إنه "بسبب حجم خفض المساعدات 76% في أفغانستان، فإن وزارة الخارجية وشئون الكومنولث لن تتمكن من دعم الخدمات المهمة للنساء والفتيات".

وفيما يتعلق بالحقوق الجنسية والصحة الإنجابية، أشار التقرير فيما يتعلق بعموم إفريقيا إلى أن "خفض الإنفاق على برنامج الصحة الجنسية المتكامل للمرأة سوف يعني أن نتائج البرنامج بالنسبة للنساء والفتيات سوف تنخفض بنسبة تبلغ حوالي 60%".

وفيما يتعلق باليمن، أوضح التقرير أن "نصف مليون سيدة وطفل في اليمن لن يتلقوا الرعاية الصحية، كما سوف يتم تجنب وقوع عدد قليل من حالات الوفاة التي يمكن الحيلولة دون وقوعها، كما أن خفض النفقات قد يسبب ضررا دائما على الأنظمة الصحية في اليمن، إذا لم يتمكن مانحون آخرون من توفير التمويل".

كما أشار التقرير، إلى أن تعليم الفتيات في إثيوبيا سوف يتضرر، كما أن العنف ضد النساء والفتيات في جنوب السودان والصومال لن يحظى بالاهتمام ورد الفعل الملائمين.