ارتفاع ملحوظ في عدد المشردين الذين تم إيواؤهم في ألمانيا

أفادت البيانات الصادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الأربعاء، بأن عدد المشردين الذين تم إيواؤهم زاد بشكل ملحوظ وذلك لأسباب من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح المكتب أن عدد هؤلاء الأشخاص وصل بحلول نهاية يناير الماضي إلى نحو 372 ألف شخص مقارنة بـ 178 ألف شخص تم تسجيلهم قبل عام مع جمع هذه البيانات لأول مرة.

وأضاف المكتب أن ارتفاع العدد يعزى أيضا إلى "التحسن الذي طرأ على الإبلاغ بالبيانات عن طريق المكاتب المعنية في العام الثاني لمسح الإحصائي".

وذكر المكتب أن عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا الذين تم إيواؤهم في هذا العام بلغ نحو 130 ألف شخص أي ما يعادل نحو ثلث إجمالي المشردين الذين تم إيواؤهم.

ووصل عدد المشردين الذين يحملون الجنسية الألمانية وتم إيواؤهم إلى 60 ألف و185 شخصا مقارنة بـ 55 ألف و35 شخصا في العام الماضي، ووصلت نسبتهم قياسا إلى إجمالي عدد المشردين إلى 16% مقابل 31% في العام الماضي.

وتابع المكتب أن 5ر3% من المشردين الذين تم إيواؤهم إما يحملون جنسية غير معروفة أو لا يحملون جنسية.

من ناحية أخرى، كان نصف المشردين الذين تم إيواؤهم من الرجال فيما كانت نسبة النساء 42%، وتم تسجيل نوع 2ر7% من المشردين تحت تصنيف "غير معروف".

ووصل متوسط عمر إلى 31 عاما، وأوضح المكتب أن أعمار أكثر من ثلث من تم إيواؤهم جميعا تقل عن 25 عاما، بينما بلغ عمر 5% منهم 65 عاما فأكثر.

وعلى المستوى العائلي، كانت المجموعة الأكبر من هؤلاء المشردين (31%) من الأزواج الذين يعولون أطفالا ثم مجموعة العزاب (29%) ثم مجموعة العائل الوحيد بـ 16%.