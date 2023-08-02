القيعي: الأهلي اقترب من الإعلان عن كل تفاصيل بناء الاستاد

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قام بمشاهدة استادات وملاعب عالمية، لمحاولة الاستفادة منها في إنشاء استاد الأهلي بالشيخ زايد، مشيرا إلى أن هناك تصور مختلف للاستاد الجديد والذي سيصبح (مدينة ترفيهية) بجوار الملاعب، وهناك مقصورة في الملاعب يتم تأجيرها أو بيعها لفترة مُحددة بمبالغ خرافية.

وقال القيعي الذي يحل ضيفا على قناة Etc: "يتم بيع البطاقات الموسمية في الملاعب العالمية، وهي مصدر دخل كبير، وهذا لا يُطبق في مصر، لأننا لا نعرف الملعب الذي سنلعب عليه المباراة القادمة".

وأضاف:"قطعنا مراحل كبيرة في موضوع الاستاد الجديد، وسوف يتم الاعلان قريبا".