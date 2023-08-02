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السلطات العراقية تلقي القبض على أحد عناصر تنظيم داعش


نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 6:03 م

ألقت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش، على الحدود مع إحدى دول الجوار.

وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن عملية توقيف هذا العنصر، الذي كان يعمل بالتصنيع العسكري و"التفخيخ"، جاءت بعد استدراجه من إحدى دول الجوار، لافتة إلى نصب كمين محكم له عند دخوله البلاد.

وأوضح البيان أن المتهم اعترف، أثناء التحقيقات، بانتمائه إلى داعش، وتنفيذه عمليات ضد القوات العراقية إبان سيطرة التنظيم على أجزاء من البلاد.

يذكر أن القوات العراقية لا تزال تلاحق بقايا فلول تنظيم داعش بمختلف محافظات البلاد، لا سيما وأن المسلحين يقومون بين الحين والآخر باستهداف عناصر الجيش والشرطة والأمنيين على حد سواء عبر كمائن وهجمات مسلحة.


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