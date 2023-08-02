أعضاء مجلس الزمالك يؤازرون الفريق قبل مواجهة النصر السعودي

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حرص كل من جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الأبيض في السعودية وخالد لطيف أمين الصندوق وعلاء مقلد عضو المجلس وشريف حسين المدير التنفيذي وباسم زيادة مدير العلاقات العامة على حضور مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء النصر السعودي المقبل في البطولة العربية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.