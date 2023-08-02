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نيمار: الزمالك لن يواجه كريستيانو رونالدو فقط

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 3:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 3:32 م

أكد سيد عبدالله نيمار، لاعب نادي الزمالك على أن الفريق كان يستحق الفوز في مباراة الشباب السعودي، بالإضافة إلى أن حكم المباراة احتسب ركلة جزاء غير صحيحة.

وقال سيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك والنصر السعودي إن الفريق الأبيض قدم مستوى جيد أمام الشباب، والفريق سيعوض الخسارة أمام النصر على الرغم من امتلاكهم لاعبين على أعلى مستوى ولا يزالوا يبرمون صفقات جديدة لتدعيم صفوفهم أخرها التعاقد مع ساديو ماني.

وأضاف لاعب الزمالك:" الفريق جاهز بشكل جيد لمباراة النصر، وتلقينا تعليمات من الجهاز الفني بتعويض خسارة مباراة الشباب إن شاء الله".

وأتم:" شيكابالا يتحدث معنا دائما على أهمية مباراة النصر ولا بد أن يتكاتف الجميع في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية".

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر السعودي، غدا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.


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