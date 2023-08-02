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وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة

المدينة المنورة - واس
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 9:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 9:35 ص
بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج حتى أمس، 685 ألفا و550 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 651 ألفا و304 حجاج، فيما بلغ عدد المغادرين 12 ألفا و776 حاجاً، غادر منهم 11 ألفا و85 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 45 رحلة، وغادر 1691 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 17 رحلة.

فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 34 ألفا و143 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 11%؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة للحجاج 513 حاجاً.

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