وزيرة الإعلام الباكستانية: الحكومة رفعت أسعار الوقود متجاهلة التكلفة السياسية

قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الحالية أدارت بمسئولية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واتخذت قرارات بزيادة أسعار المنتجات البترولية متجاهلة "التكلفة السياسية" لهذا الإجراء.

وقالت أورنجزيب خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد، إن النظام السابق، على العكس من الحكومة الحالية، خالف الاتفاق مع صندوق النقد لتحقيق مكاسب سياسية.

وتابعت أورنجزيب "تفويض الحكومة سينتهي خلال أيام قليلة، لكننا وضعنا الأولوية للدولة قبل السياسة.

في المقابل، قام عمران خان رئيس الوزراء السابق، الذي كان متأكدا من انتهاء حكومته، بتقديم دعم للمنتجات البترولية.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الباكستانة عن الوزيرة قولها، إن الحكومة الائتلافية الحالية لم تتخذ قرارات من أجل المكاسب السياسية التافهة، وإنما من أجل المصلحة الوطنية الأكبر.

وأكدت "اليوم نستطيع أن نرفع أيدينا عاليا ونقول إن الحكومة اتخذت القرارات من أجل استقرار اقتصاد البلاد".

وكان وزير المالية الباكستاني إسحاق دار قد أعلن في وقت سابق اليوم رفع سعر الوقود بواقع 19.95 روبية باكستانية للتر ليصل إلى 272.95 روبية باكستانية (الدولار يساوي 287.62 روبية باكستانية)، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة من أجل " المصالح الوطنية".

وقد بدأ العمل بالأسعار الجديدة على الفور.