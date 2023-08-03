مدرب الاتحاد يوضح تفاصيل حالة كانتي

يرى البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة، أن فوز فريقه على الشرطة العراقي 2/1، مساء اليوم الأربعاء، والتأهل في صدارة المجموعة لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، كان مستحقا وعن جدارة.

وقال نونو سانتو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الشرطة: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، واستحوذنا على الكرة، وكان ينقصنا بعض الشراسة قليلا، تطورنا بعد ذلك وبعد تسجيلنا الهدف الأول سيطرنا على الكرة ولم نسمح للخصم بالقيام بردة فعل قوية، وسنحت فرصة أخرى لتسجيل هدف ثان ولكننا لم نستغلها".

وأضاف: "لعبنا في مباراة اليوم بالبدلاء وعدد من اللاعبين الشباب؛ وهذا جزء من الاستعدادات للموسم الجديد بالنسبة لنا، ونحاول إعطاء جميع اللاعبين دقائق حتى يتطوروا بدنيا وفنيا ومهاريا، واستجابة الجميع اليوم كانت إيجابية وجيدة".

وواصل: "اليوم 10 لاعبين محليين كانوا في الملعب، يجب علينا يوميًا أن نشاهد لاعبي الفئات السنية والعمل معهم وتطويرهم باستمرار، وأحد أهدافي دائما عندما أصل إلى أي ناد يتمثل في تطوير اللاعبين، أكملت موسما معهم والعمل مستمر، اللاعبون لديهم هامش كبير للتطور، دائما أتابع لاعبي الأكاديمية وأسعى لدمجهم مع الفريق الأول".

وأشار سانتو: "استجابة اللاعبين كانت جيدة، ويتحسنون من مباراة لأخرى من الناحية البدنية، ويتأقلمون مع أفكاري الفنية، وراض عن اللاعبين بنسبة 100 %".

وأردف: "في الموسم الماضي هناك 5 لاعبين تدربوا بشكل دائم معنا، كان لدينا سويلم المنهالي، مروان الصحفي ،كريم المغربي وآخرين، الآن لدينا فرحة الشمراني، ودائما نحرص على متابعة عناصر أكاديمية النادي لأنهم هم من يشكلون تاريخ الاتحاد مستقبلا".

وأكد مدرب الاتحاد: "مشكلة كانتي ليست بدنية، الأزمة فقط أنه تعرض لضربة سببت له بعض الآلام، ونحن لا نريد المخاطرة به، وتدرب اليوم بكل راحة ولم يعاني من أي مشاكل".

وحول مواجهة الهلال السعودي في الدور ربع النهائي للبطولة، رد: "لا يوجد أي أمر يتغير في أي مباراة، تحضيرنا واحد لكافة المواجهات لأننا نحترم جميع الفرق".