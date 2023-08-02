بحث جديد: خيارات بعض الأطعمة قد تكون في الجينات

في حين أن الدخل والجغرافيا والمكانة الاجتماعية والثقافة يحددون نوع وجودة الأكل الذي يتناوله البشر، وجد بحث جديد أن الجينات يمكن أن تلعب دورا أيضا.



ويبدو أن نحو 500 جين "يؤثرون مباشرة" على النظام الغذائي للناس، بحسب كلية الطب جامعة كولورادو التي بحثت معلومات صحية واجتماعية واقتصادية في قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني الخاصة بأكثر من 500 ألف شخص.



وخلصوا إلى أنه يبدو أن هناك 300 جين "مرتبطة بشكل مباشر" بتناول طعام معين وما يقرب من 200 جين مرتبطة بالعادات الغذائية حول مجموعات غذائية مثل الأسماك والفواكه..



وقالت جوان كول من جامعة كولورادو التي قدمت النتائج في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن "بعض الجينات التي حددناها مرتبطة بالممرات الحسية –بما في ذلك الخاصة بالتذوق والشم والقوام- وقد تُزيد أيضا الاستجابة للمكافأة في المخ".



وأضافت كول "نظرا لأن الجينات تلعب دورا أصغر بكثير في التأثير على المدخول الغذائي من كل العوامل البيئية، نحن بحاجة لدراسة مئات الآلاف من الأفراد لرصد الآثار الجينية وسط العوامل البيئية".



ويمكن أن يساعد اكتشاف الصلات بين الجينات وأنواع الغذاء في وضع أنظمة غذائية وبرامج خسارة وزن مناسبة لكل حالة.



وقال الباحثون إن من بين الخطى المقبلة الممكنة قد يكون استبيان "ما إذا كان استخدام جنيات المرء لتكييف شكل النكهة لنظام غذائي مخصص لخسارة الوزن يمكن أن يحسن الالتزام".