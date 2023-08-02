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تحدث دونجا مدرب البرازيل في كأس القارات 2009 عن مواجهة بلاده المثيرة أمام منتخب مصر.

وفاز منتخب البرازيل على مصر بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة تاريخية ستبقى عالقة في الأذهان.

وقال دونجا لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "طريقة لعب منتخب مصر فاجأت الجميع حتى رغم تأخرهم في النتيجة 2-1".

وواصل "مع تقدمنا في النتيجة 3-1 لم نتوقع أن يكون لدى منتخب مصر رد الفعل القوي الذي حدث لأنه من الصعب التأخر في الشوط الأول بثلاثية والعودة في النتيجة".

وعن اللاعبين الذين يتذكرهم من المباراة أجاب "أتذكر محمد زيدان وعصام الحضري كان جيد جدا ومحمد أبو تريكة".

وواصل دونجا حديثه "مع التعادل 3-3 كان النبض سريعا جدا ومشاعري في ذروتها ولكن كل لاعبي البرازيل كانوا في تركيزهم لتحقيق الفوز".

وعن مميزات منتخب مصر في ذلك الوقت: "أظهر منتخب مصر في تلك المباراة سرعة كبيرة وقوة وفنيات كبيرة لأن في كرة القدم السرعة والقوة لا يكفيان لو لا تتواجد الفنيات التي تحل أي أزمات خلال المباريات".