محافظ الدقهلية: مراجعة الملاحظات الواردة بشأن تقييم أعمال الصيانة لمصاعد المستشفيات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا للجنة صيانة المصاعد بالمستشفيات بنطاق المحافظة، بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان وممثلي شركات صيانة المصاعد بالدقهلية واللجنة الفنية المختصة بمتابعة أعمال الصيانة الجاري تنفيذها لمصاعد المستشفيات على مستوى المحافظة.

تناول المحافظ خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات والإجراءات بأعمال صيانة المصاعد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، وفي مقدمتها التقرير الوارد من كلية الهندسة جامعة المنصورة بشأن متابعة وفحص أعمال التنفيذ للصيانة التي تمت وتتم حاليا بمصاعد مستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة كافة الملاحظات الواردة بشأن تقييم أعمال الصيانة التي أجريت لمصاعد المستشفيات على أن يتم الانتهاء من تلافيها جميعا في موعد غايته يوم 10 أغسطس الجاري.

واستمع المحافظ لممثلي الشركات العاملة في صيانة المصاعد، وأكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وتلافي كافة الملاحظات بتقرير كلية الهندسة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الإسكان، بضرورة المتابعة لأعمال الصيانة حتى يتم الانتهاء من الأعمال المقرر تنفيذها وفقا للبروتوكول مع الشركات المنفذة.

ووجه محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الميكانيكا بمديرية الإسكان وعضوية مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأعضاء مختصين من مديرية الصحة والقوى العاملة والحماية المدنية وإدارة المصاعد بديوان عام المحافظة؛ لتقوم اللجنة بالمرور على جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بنطاق المحافظة لفحصها على الطبيعة والوقوف على أعمال الصيانة الدورية لها ومدى كفاءتها وانتظام العمل عليها من خلال نوبتجيات للتشغيل، وعرض تقرير بالمصاعد التي هي في حاجة الي صيانة فورية حرصا على سلامة الجميع.

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