الفلبين: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار إيجاي إلى 27 شخصا

ذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، أن عدد القتلى، الذين تم الإبلاغ عنهم، بسبب إعصار إيجاي (الاسم الدولي: دوكسوري)، ارتفع إلى 27 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 289 ألف شخص نازحين.

ولا يزال يتم التحقق من 23 حالة وفاة. وأضاف المجلس أن 13 شخصا مازالوا مفقودين وأصيب 52 آخرون، طبقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" اليوم.

وتضرر حوالي 2.8 مليون شخص بمختلف أنحاء البلاد، بسبب العاصفة القوية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية. ومن بين هؤلاء، أكثر من 289 ألف شخص نازحين.

وتسببت التأثيرات المشتركة لإعصار "إيجاي" والرياح الموسمية الجنوبية الغربية أيضا في إحداث أضرار في القطاع الزراعي. وفي نشرة منفصلة أمس الثلاثاء، قدرت وزارة الزراعة الخسائر الزراعية بسبب الإعصار بحوالي 2.9 مليار بيزو.