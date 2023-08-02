محافظ الدقهلية يوجه بضرورة تلافي كل الملاحظات بشأن الأسانسيرات بالمستشفيات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا للجنة صيانة المصاعد بالمستشفيات بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، وممثلي شركات صيانة المصاعد بالمحافظة، واللجنة الفنية المختصة بمتابعة أعمال الصيانة الجاري تنفيذها للأسانسيرات بالمستشفيات على مستوى الدقهلية.

وتناول المحافظ، خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات والإجراءات بأعمال صيانة المصاعد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، وفي مقدمتها التقرير الوارد من كلية الهندسة جامعة المنصورة بشأن متابعة وفحص أعمال التنفيذ للصيانة التي تمت ولا تزال تتم حاليا بالأسانسيرات بمستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

وأكد ضرورة مراجعة كل الملاحظات الواردة بشأن تقييم أعمال الصيانة التي تمت للأسانسيرات بالمستشفيات، على أن يتم الانتهاء من تلافيها جميعا في موعد غايته يوم 10 أغسطس الجاري.