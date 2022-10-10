صفارات الإنذار من غارات جوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أظهرت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية سماع دوي صافرات الإنذار من غارات جوية، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء أوكرانيا.

وبدأت صافرات الإنذار تسمع في الساعة 07:12 تقريبا من صباح اليوم الأربعاء في مقاطعة كيروفوغراد. وفي الساعة 07:28 بدأت صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف، وبعد عدة دقائق – في سائر المناطق الأوكرانية.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة الأوكرانية والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.