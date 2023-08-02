الصين: إعصار كانون ربما يتوجه نحو اليابان

يتوقع مركز الأرصاد الوطني في الصين، أن ينحرف إعصار كانون بعيدا عن ساحلها الجنوبي - الشرقي ليتوجه إلى المياه جنوب اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب توقعات أصدرها المركز اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مركز الأرصاد القول إنه من المتوقع أن يتحرك إعصار كانون في اتجاه شمال شرق قبالة ساحل إقليم جيجيانج ابتداء من ليلة غدا الخميس حتى صباح بعد غد الجمعة، قبل أن تضعف قوته تدريجيا أثناء اقترابه مع منطقة البحر جنوب اليابان.

ويشار إلى أنه حتى الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، كان الإعصار يحوم فوق بحر الصين الشرقي، على بعد 610 كيلومترات من ساحل جنوب شرق إقليم جيجيانج.

ومن المتوقع أن يتحرك نحو شمال غرب بسرعة تتراوح ما بين 10 و15 كيلومترا في الساعة.