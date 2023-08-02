تونس: المؤسسات الفندقية تعاني من نقص في الأيدي العاملة والمواد الغذائية

قال اتحاد النزل في تونس، اليوم الأربعاء، إن المؤسسات الفندقية تعاني من "نقص واضح في الأيدي العاملة وشح في المواد الغذائية".

وحقق القطاع السياحي الحيوي في تونس حتى يوليو الماضي انتعاشا بتحقيقه زيادة في العائدات بنسبة 51.1% مقارنة بنفس الفترة في 2022 وبزيادة 25.1% عن عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.

لكن مع توقعات عالمية بطفرة قوية في السياحة والسفر الدولي هذا العام، يعاني القطاع في تونس من نقص في الأيدي العاملة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في مغادرة آلاف العمال تحت وطأة تدابير الإغلاق.

وألقى تناقص المواد الاستهلاكية في الأسواق بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا والأزمة المالية، بظلاله على السياحة والخدمات في النزل.

مع ذلك قال اتحاد النزل اليوم إن "الموسم السياحي يسير بشكل طبيعي بالرغم من وجود عديد الإشكاليات".

وتأمل تونس أن يتخطى عدد الوافدين على البلاد هذا العام الرقم القياسي لعام 2019 حينما بلغ عدد السياح قرابة 9.3 مليون سائح.