قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن نسبة الطلاق في المجتمع المصري زادت بشكل ملفت للنظر، مردفا: «مرتفعة بشكل غير طبيعي؛ لا يتماشى مع مجتمعنا الشرقي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «الطلاق من الموضوعات المهمة التي يُعنى بها الجميع»، مشيرًا إلى إجراء دراسات وحوارات مجتمعية كثيرة حول القضية.

وأعرب عن أمله في تقليل نسب الطلاق – قدر المستطاع - لأنه أبغض الحلال عند الله، مؤكدًا حرص عضو أمناء الحوار الوطني والمشاركين في جلساته، على تجفيف منابع الطلاق قدر الإمكان.

وذكر عضو أمناء الحوار الوطني، أن «الطلاق أصبح ظاهرة غير جيدة بالمرة»، مضيفًا: «علينا أن نقف على الأسباب لتقليل تلك النسبة، ونتكاتف جميعًا كدولة وشعب ومؤسسات ومنظمات؛ لنقلل النسبة قدر المستطاع».

وتابع: «الأسرة المصرية تتسم بالتماسك والتراحم»، قائلًا إن الزواج المبكر أحد الأسباب الواضحة للطلاق؛ لأن الفتاة تتزوج بعمر 15 و16 سنة، وتدخل حياة غير مؤهلة لها.

وعدّد أسباب الطلاق، ومنها: زواج الصفقة، وعدم تكافؤ الفرص، والفوارق الكبيرة اجتماعيًا وماديًا، مشددًا على الأهمية البالغة لمبادرة الكشف المبكر على المقبلين على الزواج؛ للوقوف على إمكانية الإصابة بأمراض نفسية أو جنسية أو تناسلية أو وراثية.