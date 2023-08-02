عوض تاج الدين: نتعاون مع مؤسسة جوستاف روسيه العالمية في مجال الأورام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الرعاية الصحية في المحافظات كافة في محلها، مؤكدًا أنه أصبح لدينا خدمة طبية بجودة عالية ومعاير وخبرة كبيرة، وتحظى بمتابعة شديدة من الرئيس.

ولفت إلى جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»، وذلك من خلال اتفاقيات مع مؤسسات عالمية لديها الخبرات العالية، والتعاون مع المؤسسات المصرية لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، وهناك تعاون مع أكبر مؤسسات الأورام العالمية جوستاف روسيه بفرنسا، مؤكدًا أن هناك استهدافًا لاستقطاب المرضى من بلاد أخرى إلى مصر.

وأوضح أن هناك مدينتي طبية في معهد ناصر وعين شمس، منوهًا أنه تم وضع خطة ودراسة لإنشاء معهد القلب الجديد ومن المتوقع أن يكون في مدينة الشروق أو في منطقة تخدم قطاعًا بعيدًا عن مهدى ناصر وعين شمس.

وعن منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أن المنظومة تحظى رعاية كاملة من قبل رئيس الجمهورية، وفي إطار خدمة زمنية محددة، منوهًا أن هناك متابعة لكل محافظة تشهد تطبيق المنظومة الجديدة، معقبًا «المشروع ماشي بخطوات جيدة وناجحة».

وشدد أن الدولة حريصة على توفير كل وسائل التدخلات الطبية بمستوى رفيع، في إطار التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الطب.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.