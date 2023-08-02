إيران تحدد 5 نقاط ساحلية لإنشاء مفاعلات نووية ضخمة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، أن بلاده حددت خمس نقاط ساحلية في 4 محافظات جنوبية لإنشاء مفاعلات كهروذرية كبيرة.



وقال إسلامي على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، إنه تم تحديد حصة الكهرباء النووية للبلاد وهي 20 ألف ميجاوات، موضحا أن هذه الحصة منطقية ومدروسة ومعلوماتها المطلوبة موجودة، بحسب وكالة «سبوتنيك».



وأضاف: «كان يجب علينا تحديد الأماكن من أجل ذلك، فهذه المحطات يجب أن تبنى بالقرب من الساحل بسبب حجمها الكبير وتوفر المياه اللازمة لتبريد المفاعل، كما يجب توفر البنى التحتية والظروف الجغرافية في تلك الأمكنة ليتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية».



وأشار إلى تحديد 5 مناطق ساحلية لإنشاء المحطات النووية في محافظات هي خوزستان، سيستان وبلوشستان، هرمزكان وبوشهر، مفيدا بأنه تم تأسيس الشركات اللازمة لإنشاء المحطات الكهروذرية وبدء الدراسات والنقاشات، وتم شراء الأراضي أيضا.



ولفت إلى سياسات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لإنشاء المفاعلات الصغيرة أيضا، وقال: «طبيعة العمل في هذا الحقل، هي مختلفة، ففي باقي مناطق العالم يصممون هذه المحطات الصغيرة لتكون ضمن سلسلة مفاعلات في إطار الشركات الكبيرة».



وتابع: «بدأنا العمل في هذا المجال وتوصلنا إلى النتيجة المطلوبة فيما يخص تكنولوجيا مادة الثوليوم، ويمكننا امتلاك مفاعلات صغيرة تعمل بالثوليوم وأيضا بالصوديوم، وبات إنشاء مفاعلات بقوة ميغاواط واحد مدرجا على جدول أعمالنا، لكي نبني العديد منها بعد نجاح المشروع الاختباري».