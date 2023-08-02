محافظ بورسعيد يتابع مستجدات المنظومة الصحية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة سير ومستجدات المنظومة الصحية داخل المحافظة، والاطمئنان على توفير جميع سبل الراحة والخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد، إن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لجميع المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية"، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية.

وأكد أن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.

وأشار إلى أن المنظومة أثبتت نجاحها بفضل الجهود المتواصلة لجميع الجهات المعنية بالدولة.