الغربية تحصد المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة على مستوى الجمهورية

اختتمت اليوم التصفيات النهائية لمسابقة «تحدي القراءة العربي» إحدى المبادرات العالمية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دورته السابعة، بمسرح الجلاء للقوات المسلحة، حيث فازت مدرسة بلكيم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة تحدى القراءة العربى كأفضل مدرسة، كما فازت منال المحمودى، موجه عام المكتبات بالمركز الثاني في الجمهورية كأفضل ملف إشراف متميز.



وأعرب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن سعادته بفوز الغربية بالمركزين الثاني الجمهوري في التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي، مؤكدا أن المسابقة تهدف لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية، وإعادة إحياء عادة القراءة لدى الطلبة العرب وتكريسها أسلوب حياة لخلق أجيال مثقفة قادرة على رسم مستقبل أوطانهم.



وأوضح أن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب؛ لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم، وبناء جيل متميز ومبدع قادر على الابتكار في مختلف المجالات تماشياً مع رؤية مصر 2030.



وعبر وكيل الوزارة عن سعادته وشكره لجميع الطلاب والمعلمين والمشرفين ومدير عام الشئون التنفيذية الذين ساهموا في إنجاح أبنائنا المشاركين في المسابقة، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لطلاب الغربية في كافة المحافل، وتحقيق أفضل المراكز في الأعوام القادمة.