عبر الفنان لطفي لبيب، عن حبه الشديد للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه فنان لن يتكرر.

وأضاف خلال حوار له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن فيلم السفارة في العمارة، محطة في حياته لا تنسى، من الناحية الاقتصادية والجماهيرية، موضحًا أنه أجر تضاعف كثيرًا بعد مشاركته بهذا الفيلم، وعقب «خط الوسط في الدراما له مواصفات خاصة، وأجوره متدنية لأن السوق كدا»-على حد قوله.



وأشاد بتجاربه مع المخرج السوداني سعيد حامد، لافتًا إلى أنه أضاف للسينما المصرية وجدد في الصناعة، وغير نظام الصوت في السينما المصرية، وأضاف سعيد حامد فنانًا سودانيًا مصرته شمس مصر.

وعن سبب حبه للغة العربية، أوضح أنه التحق معهد الفنون المسرحية، وكان الفنان سعد أردش أستاذه، والذي نصحه بضرورة قراءة القرآن الكريم، لتحسين مستواه في اللغة، معقبًا «بدأت أقرأ القرآن إلى ان تحسنت في اللغة العربية».

ووجه الشكر للفنان سعد أردش، وللقرآن الكريم الذي كان سببًا في إجادته وإتقانه للغة العربية.