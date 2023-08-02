أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تنبأ برحيل عبدالله السعيد عن الفريق وتوقيعه للزمالك بعد تصريحات مرتضى منصور في أحد البرامج التليفزيونية.

وقال القيعي عبر شاشة قناة Etc: "توقعت طريقة رحيل عبدالله السعيد قبل 4 أيام من اعلان قرار النادي الأهلي بعرضه للبيع ، بعدما قام مرتضى منصور بالإدلاء بتصريح معين في أحد البرامج التليفزيونية، فشعرت أنه يجهز لأمر ما، وقمت بعمل مداخلة لنفي إدعاء رئيس الزمالك بأنني قمت بتجديد عقد السعيد، وشعرت بوجود أمر ما بشأن عبدالله لأنه يتعامل بطريقة معينة أدركها جيدا، لكن المبلغ الذي حصل عليه كان خرافي وحصل عليه مقدما.

وأكمل: "التفاصيل التي علمناها في موضوع عبدالله السعيد، واتضح بأن اللاعبين تعلم عدة أمور، كنا أمور أحزنت الإدارة وقررت عرضه للبيع، حفاظا على النظام العام داخل الفريق".

وزاد: "بالنسبة لموضوع حسين الشحات، أنه الآن في أحسن أوقاته، ومتأكد بأنه تأثر بالموقف الذي فعله، والدليل اعتذاره لكل العناصر، لكن من يريد الاثارة بسبب وجود لاعب مصري ومغربي، فالخناقة بين 2 لاعبين داخل الملعب".

وأضاف: "التعاقد مع رضا سليم، جاء أبلغ رد على من يريد إفساد العلاقات، أقول لهم "اختشوا" هناك جاليات هنا وهناك تتأثر مما يحدث".

وواصل: "للصدفة جاءت صفقة رضا سليم في نفس الوقت الذي يحاول البعض تأجيج الخلافات، وإثارة المشكلات، والغالبية في المغرب لم تنساق وراء ما تم الترويج له، بل أن النادي الأهلي قام باتخاذ موقف صارم وعاقب اللاعب بغرامة نصف مليون جنيه، واللاعب يتأثر بالغرامة المالية أكثر من ايقافه".

وزاد: "الجميع يتحدث عن مبادئ الأهلي طول الوقت لأنه لن يستطيعوا المساواة معه، قد يفوزون عليه في مباراة، لكنه لن يصلوا لنفس قيمه ومبادئه، النادي لا يفرض مبادئه على أي طرف، وعملية التشويه المستمرة لن تُجدي مع النادي الأهلي".