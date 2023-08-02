نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة

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تشرّف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، منتصف شهر محرم، بغسل الكعبة المشرفة.

ويأتي غسل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الكعبة المشرفة اليوم الأربعاء نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت جاهزيتها وكامل استعداداتها لغسل الكعبة المشرفة وفق منظومة من الخدمات المتطورة.

فى بادئ الأمر كانت الكعبة تغسل مرتين كل سنة، مرة في 15 من شهر شعبان، ومرة ثانية في شهر محرم، وبعد ذلك أمر العاهل السعودي أن يكون غسيل الكعبة المشرفة مرة واحدة وحدد موعد لها يوم 15 محرم.

ويتم تحديد موعد غسيل الكعبة مسبقاً بأمر ملكى ويتم تحديد أيضاَ القائم بالغسيل نيابة عن الملك إذا لم يكن هو من يقوم بذلك.