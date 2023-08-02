أوكرانيا تزيل رموزا سوفيتية من تمثال الوطن الأم العملاق في كييف

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أزالت أوكرانيا شعار الدولة السوفيتية من تمثال "الوطن الأم" الذي يطل على العاصمة كييف.

وتم نشر صور تظهر العمال، اليوم الثلاثاء، وهم يزيلون شعار المطرقة والمنجل السوفييتي من على النصب الذي تحمله امرأة، وسيجري استبداله بشعار الرمح الثلاثي، الشعار الوطني لأوكرانيا.

ومن المقرر الانتهاء من العمل بحلول الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان استقلال أوكرانيا في 24 أغسطس.

ويبلغ ارتفاع التمثال الذي يحمل درعا وسيفا 62 مترا، مما يجعله أطول تمثال في أوروبا والأكثر ارتفاعا بنحو 16 مترا من تمثال الحرية في نيويورك.

ويبلغ ارتفاع التمثال بالكامل بإضافة ارتفاع القاعدة 102 متر ويزن حوالي 500 طن.

ويشار إلى أنه في عام 1981، أثناء الحقبة السوفيتية، تم افتتاح مجمع متحفي يضم التمثال بمناسبة يوم النصر على ألمانيا النازية.

وفي استطلاع للرأي أجري العام الماضي أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، صوتت أغلبية واضحة من الأوكرانيين لصالح إزالة الرموز السوفيتية من على النصب في كييف.