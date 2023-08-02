الرئيس الفلسطيني: على المجتمع الدولي وقف تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عباس ونظيره القبرصي استعرضا حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عُزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والقبرصي.

وعقد الرئيسان، جلسة مباحثات هامة تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من ممارسات لتدمير ما تبقى من آمال لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال عباس في كلمة للصحفيين: «نرحب بالزيارة المهمة للرئيس كويستودوليدس لفلسطين، التي تشكل فرصة هامة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين».

وعبر عن تطلع بلاده لتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يشمل التبادل التجاري والسياحة وفي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي، مثمنا ما تقدمه قبرص من منح دراسية للطلبة الفلسطينيين.

وأعرب عباس تقديره الكبير للدور السياسي المهم الذي تؤديه قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وقال: «نتطلع إلى إكمال هذا الدور الحيوي من خلال إسناد نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، للحفاظ على الفرصة الأخيرة لحل الدولتين المبني على القانون الدولي».

وأضاف: «أطلعنا الرئيس الضيف على ما يجري في الأرض الفلسطينية على أيدي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية المتطرفة التي تمارس الاضطهاد والعنصرية وسرقة الأرض وانتهاك المقدسات على أيدي قواتها ومستوطنيها الإرهابيين، الذين يسارعون الخطا لتدمير الأسس التي قامت عليها العملية السياسية، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي، من أجل وقف تصرف إسرائيل كدولة عنصرية فوق القانون، لتحقيق الأمن والسلام للجميع في منطقتنا والعالم».

بدوره، أكد الرئيس القبرصي، حرصه على تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين والشعبين، مشددا على موقف بلاده الدعم للسلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها.

وأكد رئيس قبرص أهمية تعميق التعاون الثلاثي بين قبرص وفلسطين واليونان.