مصر تهزم تشيلي بكأس العالم لناشئات الطائرة

فاز المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني محمد مهران، على نظيره التشيلي بنتيجة 3-0، في ثان لقاءات المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 12 أغسطس الجاري في المجر

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-15، 25-19، 25-21".

ومن المقرر، أن تلتقي ناشئات الفراعنة في الجولة المقبلة مع نظيره الأرجنتيني المقرر إقامتها مساء الخميس، فيما يلعب المنتخب التشيلي مع نظيره الصيني.

وتضم قائمة مصر 12 لاعبة وهن: "ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة أسامة وريماز أشرف وندى وائل وسلمى البحيري وخديجة شوشة وملك سامح ونيجار إسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من: ”المجر، الأرجنتين، الكاميرون، الصين، تشيلي”.

يذكر أن ناشئات منتخب مصر للكرة الطائرة قد توجن ببطولة إفريقيا تحت 19 سنة، بعد التغلب على الكاميرون في نهائي البطولة التي استضافتها نيجيريا في الفترة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر الماضي من العام الماضي.