أبطال «مرعي البريمو» يحضرون باللون الأبيض في العرض الخاص برفقة هنيدي (صور)

أقيم مساء اليوم العرض الخاص لفيلم " مرعي البريمو" في أحد السينمات، scene cinema بمول دستريكت ٥ بحضور فريق الفيلم الذي ارتدى اللون الأبيض كلون موحد مثلما ظهروا في الأغنية مع شارموفرز.

وشهد العرض الخاص ظهور مجسمات على صورة بطيخ، ومسرح أجريت عليه بروفات واستعراضات لأغنيتي الفيلم وبينها أغنية طبطبلي.

يُعد الفيلم هو عودة التعاون بين المخرج سعيد حامد والفنان محمد هنيدي بعد غياب حامد عن السينما لمدة ١٥ عاما وعن العمل مع هنيدي لمدة ١٨ عاما، وكان آخر أفلامه هو " طباخ الريس".

كما يُعد التعاون الأول بينهم مع السيناريست إيهاب بليبل حيث وصفوه بإنه موهوب ومجتهد ويستطيع تجسيد الشخصيات بطرق سرد جديدة.

استغرق التحضير للفيلم حوالي ٤ سنوات تم خلالهم تعديل السيناريو أكثر من ١٠ مرات، بينما تم التصوير على ٤ أسابيع بين مدينة الإنتاج الإعلامي و الصعيد و سهل حشيش و المنيل ووسط البلد.