عباس: حكومة إسرائيل تدمر ما تبقى من آمال لتحقيق السلام والاستقرار

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بالمتطرفة بتدمير ما تبقى من آمال لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال عباس، للصحفيين في مدينة رام الله، عقب استقباله الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، إن الحكومة الحالية في إسرائيل تمارس الاضطهاد والعنصرية وسرقة الأرض وانتهاك المقدسات على أيدي قواتها ومستوطنيها الإرهابيين.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مسئولي حكومة إسرائيل "يسارعون الخطى لتدمير الأسس التي قامت عليها العملية السياسية، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي؛ لوقف تصرف إسرائيل كدولة عنصرية فوق القانون، لتحقيق الأمن والسلام للجميع في منطقتنا والعالم.

وأعرب عباس، عن التطلع إلى تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة مع قبرص، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يشمل التبادل التجاري والسياحة وفي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي.

وأعرب عن تقديره الكبير للدور السياسي المهم الذي تقوم به قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال: "نتطلع إلى إكمال هذا الدور الحيوي من خلال إسناد نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، للحفاظ على الفرصة الأخيرة لحل الدولتين المبني على القانون الدولي".

ونقلت الوكالة عن الرئيس القبرصي تأكيده على موقف بلاده الداعم للسلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها.