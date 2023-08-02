القبض على شخص لبيع أجهزة فاميه إلكتروني للسيارات عقب ترويجه على تيك توك

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يقوم بالترويج لريموت إلكترونى للتحكم فى إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يقوم بالترويج لريموت إلكترونى للتحكم فـى إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤية.
بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقرات الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة "القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه" واثنين من العاملين).
وبحوزتهم (10 قطع فامية إلكترونى- نموذج هيكلى صغير الحجم للترويج عنه - 27 رول فاميه مختلفة الأحجام- 25 قطعة فاميه - 14 ضفيرة كهربائية -7 مفاتيح فصل كهربائى).
وبمواجهتم أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.