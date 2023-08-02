فرنسا تهزم بنما وتتأهل برفقة جامايكا إلى دور الستة عشر بمونديال السيدات

صعد منتخبا فرنسا وجامايكا إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2023 للسيدات، بعدما فازت فرنسا على بنما 6 / 3 وتعادلت جامايكا مع البرازيل سلبيا اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وفاز المنتخب الفرنسي بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط وتلاه منتخب جامايكا في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

بينما احتلت البرازيل المركز الثالث برصيد أربع نقاط لترافق بنما إلى خارج البطولة المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وافتتحت مارتا كوكس التسجيل لمنتخب بنما في الدقيقة الثانية ثم رد المنتخب الفرنسي بأربعة أهداف في الشوط الأول سجلتها مايل لاكرار في الدقيقة 21 وكاديدياتو دياني (هدفان) في الدقيقتين 28 و37 من ضربة جزاء، وليا لي جاريك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أكملت كاديدياتو دياني ثلاثيتها (هاتريك) حيث أحرزت الهدف الخامس للمنتخب الفرنسي من ضربة جزاء في الدقيقة 52 ثم أضافت يوميرا بينزون ولينيث سيدينو الهدفين الثاني والثالث لبنما في الدقيقتين 64 من ضربة جزاء و87 .

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، اختتمت فيكي بيتشو التسجيل بالهدف السادس للمنتخب الفرنسي لتنتهي المباراة بفوز فرنسا على بنما 6 / 3 .

وسيلتقي المنتخب الفرنسي في دور الستة عشر، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة بينما يلتقي منتخب جامايكا مع متصدرها.

وتحسم المجموعة الثامنة غدا الخميس عبر مباراتين ألمانيا أمام كوريا الجنولبية وكولومبيا أمام المغرب.

وتتصدر كولومبيا المجموعة الثامنة حاليا برصيد ست نقاط ويليها ألمانيا والمغرب برصيد ثلاث نقاط لكل منهما بنما يتذيل المنتخب الكوري المجموعة بدون رصيد.