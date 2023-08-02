الحرب في أوكرانيا تتسبب في أكبر انخفاض في معدل المواليد منذ أكثر من ثلاثة عقود

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في انخفاض معدل المواليد في البلاد بنسبة 28 في المئة.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2023، سجلت أوكرانيا أكثر من 96,755 طفلا، مقارنة بـ 135,079 طفلًا في النصف الأول من عام 2021.

وعلى الرغم من أن عدد الأطفال حديثي الولادة قد انخفض خلال العقد الماضي، إلا أن هذا يعد أكبر انخفاض منذ نيل أوكرانيا استقلالها في عام 1991.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد سكان أوكرانيا كان أكثر من 43 مليون نسمة قبل الحرب، لكن ما يقرب من ستة ملايين فروا من البلاد منذ ذلك الحين.

وتتوافق أرقام معدل المواليد ، التي جمعها موقع تحليلات البيانات الأوكراني "أوبن داتابوت"، مع ملاحظات الخبراء الديموغرافيين الذين سجلوا انخفاضات مماثلة في المواليد في الحروب السابقة.

ويقول مكتب المراجع السكانية ومقره الولايات المتحدة إنه خلال النزاعات الأهلية، تنخفض معدلات الخصوبة عادة بنسبة تصل إلى الثلث، لكنها تعود للارتفاع بسرعة بعد انتهاء القتال.

وقبل الغزو الروسي، سُجل ما يصل إلى 23 ألف طفل حديث الولادة في أوكرانيا كل شهر، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى حوالي 16 ألفا.

ومع ذلك، لا يوجد فرق كبير بين الجنسين، ففي النصف الأول من عام 2023، بلغ عدد المواليد الذكور 49,626، بينما بلغ إجمالي المواليد الإناث 47,129.

وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها معدل المواليد في أوكرانيا عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها إلى أراضيها في عام 2014.

وفي العام الذي تلى ذلك، سجلت البيانات انخفاض في المواليد بنسبة 12 في المائة عن السنة السابقة.