وفاة 6 من متسلقي الجبال في سويسرا خلال 4 أيام

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لقي ستة من متسلقي الجبال حتفهم في عدة حوادث بالجبال السويسرية خلال أربعة أيام.

وذكرت الشرطة، أن سويسريين اثنين لقيا حتفهما أمس الثلاثاء، في لاجينجهورن، فوق ساد جروند، بجبال الألب، حيث سقط رجل (37 عاما) وامرأة (33 عاما) من ارتفاع 3960 مترا لأسباب لم يتم تحديدها بعد.

وأول أمس الاثنين، أصيب فريقان يتسلقان الجبال إثر سقوط صخور أثناء تسلقهم جبل "إيجيل دو تور" الذي يبلغ ارتفاعه 3540 مترا في الجزء السويسري من جبل "مونت بلانك". وتعرض الفريق الأول لحادث سقوط صخور قبل الوصول إلى القمة الجنوبية مباشرة، مما تسبب في وفاة رجل وإصابة امرأة.

وأصابت الصخور فريق التسلق الآخر على ارتفاع أقل فوق الجبل، مما تسبب في وفاة رجل. وكان الضحيتان رجل فرنسي (26 عاما) وآخر هولندي (36 عاما).

ويوم الاثنين أيضا، تعرض متسلق جبال سويسري شاب (19 عاما) لحادث مميت في ستوكهورن حيث سقط من ارتفاع 3015 مترا.

وفي يوم الأحد، لقي متسلق أوكراني ألماني (47 عاما) حتفه فوق جبل فيشورن في فاليه الذي يبلغ ارتفاعه 4505 أمتار. وسقط الرجل لمسافة نحو 600 متر أسفل القمة.

وفي كل تلك الحالات، فتحت الشرطة تحققات لتحديد الأسباب الدقيقى للحوادث.

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