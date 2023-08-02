مصادر في المعارضة: حملة تمشيط القوات السورية على الحدود الأردنية «تمثيلية»

كشفت مصادر في المعارضة السورية، أن القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية لها نفذت عمليات مداهمة، بحجة متابعة تجار المخدرات في مناطق ريف درعا الجنوبي بقصد اعتقال أشخاص يحسبون على المعارضة.

وأكدت مصادر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن "العملية التي نفذتها القوات الحكومية السورية منذ يوم الجمعة الماضي، بحجة البحث وملاحقة تجار المخدرات هي حملة شكلية وإعلامية ليس إلا، وأن من شاركوا في العملية هم أبرز تجار المخدرات وداعموهم في محافظة درعا وبينهم (أشخاص) يقودون فصائل مسلحة كانت تابعة للمعارضة وأجرت مصالحة والآن تعمل مع القوات الحكومية السورية منذ حوالي 5 سنوات".

وكشفت المصادر أن "خمسة معامل لتصنيع الحبوب المخدرة منتشرة في مزارع على أطراف ريف دمشق الجنوبي ومحافظة درعا تحت ستار شركات خضار وفواكه ومعدات زراعية، والبعض من هذه المعامل متنقلة ويمكن نقلها إلى موقع جديد خلال ساعات".

وأضافت المصادر "خلال عملية التمشيط والدهم، تم اعتقال خمسة أشخاص من عشائر المنطقة وسرقة مبالغ مالية كبيرة ومصاغ ذهبي من قبل القوات المداهمة التي كان على رأسها الكسم وأبو زريق، الأمر الذي دفع بعض الشباب إلى تفجير منزل الكسم في حي الشياح بمدينة درعا وهذه رسالة له بأنهم قادرون على قتله إن لم يفرج عن الشباب المعتقلين وإعادة الأموال إلى أصحابها وأن الأمر لم يعد معارضة وسلطة بل أصبح عشائريا".

وتشهد الحدود الأردنية- السورية اشتباكات دائمة بين القوات الأردنية وتجار المخدرات في محافظة درعا والسويداء، الأمر الذي دفع تجار المخدرات إلى الاستعانة بالطائرات المسيرة لنقل المخدرات إلى داخل الأردن، وتجاوزت حرس الحدود الأردني، وتم إسقاط العديد من تلك الطائرات.