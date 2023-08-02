وكالة ناسا تفقد الاتصال بمسبار محطم للأرقام القياسية

وأعربت وكالة ناسا عن أملها باستعادة الاتصال، عندما يحين موعد إعادة ضبط المسبار المفترض في أكتوبر.

ويبتعد مسبار "فوياجر 2" عن كوكب الأرض بمسافة تفوق 12.3 مليار ميل (19.9 مليار كلم)، حيث يندفع عبر الفضاء بين النجوم، بسرعة تقدر بنحو 55.346 كلم في الساعة.

ولم يعد بإمكان المسبار الرائد في بحوث الفضاء، تلقي الأوامر أو إرسال المعلومات إلى شبكة "ناسا" الفضائية العميقة – وهي مجموعة من هوائيات الراديو العملاقة في جميع أنحاء العالم – كما توقفت المركبة الفضائية عن تلقي أوامر من أجهزة التحكم الأرضية.