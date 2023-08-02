ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، أكد فيه استقبال الميناء لـ 13 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 10 سفن أخرى، ويصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 37 سفينة، منها السفينة "ACHILLE" والتي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية.

وجاء في البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 51096 طنًا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38722 طنًا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1658 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 251 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3654 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171827 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 157951 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2587 طن قمح، متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، وعدد قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية، فيما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا من الميناء 5919 شاحنة.

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