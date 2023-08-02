قرى ملوي تستعد للبدء في تشغيل المجمعات الخدمية ضمن حياة كريمة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل المتابعة الميدانية للتأكد من استلام الأثاث بالمجمعات الخدمية؛ لسرعة تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفي هذا السياق، تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، عددا من المجمعات الخدمية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمجلس قروي "تونا الجبل ـ تندة ـ دروة"، وذلك للوقوف على التجهيزات التي تتم حاليا داخل المجمعات الخدمية التسع بقرى المركز، بعد تمام استلام وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة داخل كل مجمع.

وأضاف أن المجمعات الخدمية تحتوي على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجي للتيسير على المواطنين.