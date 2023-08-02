إعلام ياباني: انقطاع الكهرباء عن 210 آلاف منزل بسبب إعصار كانون

أفادت وسائل إعلام يابانية، بأن إعصار كانون، الذي ضرب مناطق قرب محافظة أوكيناوا جنوبي اليابان، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 210 آلاف منزل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأربعاء، إن شخصًا قد توفي وخمسة آخرون أصيبوا جراء هذا الإعصار الذي ضرب مناطق قرب محافظة أوكيناوا، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك».

وأضافت الهيئة أن الإعصار أدى أيضًا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 210 آلاف منزل، ما يعادل نحو 34% من سكان المنطقة.

وبحسب التقارير، ألغت السلطات اليابانية 410 رحلات جوية وتعليق حركة القطارات والسفن بسبب الإعصار.

وتصل سرعة رياح الإعصار إلى 50 مترًا في الثانية، مع هبات قوية تصل إلى 70 مترًا في الثانية.

وعندما يتم حساب سرعة الرياح عند 60 مترًا في الثانية، يكون ذلك يعني قوة الرياح نحو 216 كيلومترًا في الساعة، وهي قوة قادرة على تدمير الهياكل الخشبية وخطوط الكهرباء.