استطلاع: 13% من الشركات في ألمانيا تستخدم الذكاء الاصطناعي

كشفت نتائج استطلاع نُشِرَتْ في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 13% من الشركات في البلاد تستخدم الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إيفو" لأبحاث الاقتصاد، أن نسبة أخرى من الشركات تقدر بـ9% أعلنت عن اعتزامها استخدام هذه التقنية.

ورصدت النتائج انتشارا على نحو خاص لهذه التقنية في قطاع الصناعة، إذ أظهرت النتائج أن شركة من كل 3 شركات في هذا القطاع تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تعتزم استخدامه.

ووفقا للنتائج، وصلت هذه النسبة إلى قرابة 20% في شركات التزويد بالخدمات وشركات التجارة، وإلى 15% في شركات البناء.

في المقابل، كشفت النتائج أن نحو 40% من الشركات في ألمانيا غير مهتمة بتقنية الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، ووصلت هذه النسبة إلى 60% بين شركات قطاع البناء.

يذكر أن الأنظمة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تعالج كميات كبيرة من البيانات بمساعدة الخوارزميات لاتخاذ قرارات بشكل سريع عن طريق التحليل الآلي.

وأجرى معهد "إيفو" الاستطلاع، بتكليف من معهد هانزاتيك - بلوكتشين، خلال مسح الوضع الاقتصادي الذي قام به "إيفو" في يونيو الماضي، وشمل نحو 9000 شركة، وجرى سؤال الشركات المشاركة في الاستطلاع عما إذا كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تعتزم استخدامه أم أن هذه الخطوة غير مطروحة للنقاش.