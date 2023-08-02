وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي الرئيس الإيطالي خلال زيارة رسمية

قام وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين بزيارة ودية، للرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا، أمس الثلاثاء.

وأعرب الوزير عن تقديره لإرسال إيطاليا وحدات طبية، خلال الحرب الكورية، قائلا إن كوريا الجنوبية ستطور بشكل وثيق شراكة استراتيجية مع إيطاليا، حيث إن العام المقبل يصادف الذكرى الـ140 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وردا على ذلك، اقترح الرئيس الإيطالي أن تعزز الدولتان التبادلات رفيعة المستوى والتعاون الثنائي، تزامنا مع الذكرى السنوية.

وأعرب بارك عن أمله في أن تظهر إيطاليا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع العام المقبل، ريادتها في قضايا عالمية، مشددا على الحاجة إلى رد فعل حازم وموحد، من المجتمع الدولي لاستفزازات كوريا الشمالية المتواصلة، مطالبا دعم إيطاليا الراسخ.

ومن جانبه، قال الرئيس الإيطالي إن "مبادرة جريئة" من جانب حكومة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، نحو إخلاء كوريا الشمالية بشكل كامل من الأسلحة النووية، تمثل سياسة "ثاقبة للغاية" وحث النظام على قبولها.