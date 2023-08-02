لقي ما لا يقل عن عشرين شخصا حتفهم إثر غرق قارب شحن كان مكتظا بالركاب فى بحيرة فيكتوريا بأوغندا، اليوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة الأوغندية، اليوم، أن قارب الشحن، الذي كانت يحمل 34 شخصا وكميات من الفحم والمواد الغذائية، غرق عندما ضربته عاصفة، مشيرة إلى إنقاذ تسعة أشخاص.

ويغرق مئات الأشخاص في حوادث قوارب بالبحيرات الأوغندية كل عام، وتعلن السلطات فى العادة أسبابا متماثلة لهذه الحوادث، والتي تشمل اكتظاظ القوارب بالركاب، أو سوء الأحوال الجوية، أو سوء حالة القوارب بشكل عام.

وتطل على بحيرة فيكتوريا ثلاث دول في شرق أفريقيا، وهي أوغندا وكينيا وتنزانيا.