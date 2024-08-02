أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجنازة على الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.

كان جثمان إسماعيل هنية قد وصل أمس الخميس إلى الدوحة قادمًا من إيران، حيث شهدت طهران، في وقت سابق، مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية بحضور رسمي وشعبي، وذلك غداة اغتياله في مقر إقامته على يد الاحتلال الإسرائيلي.

شارك في تشييع هنية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بجانب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، ووفود رسمية وقيادات الفصائل الفلسطينية، وفقاً لوسائل إعلام قطرية.

نستعرض في التقرير الآتي معلومات حول مسجد محمد بن عبد الوهاب الذي خرجت منه جنازة هنية، ليوارى الثرى في مقابر لوسيل بقطر:

*الجامع الكبير

يُعرف جامع الإمام مُحمَّد بن عبد الوهاب باسم الجامع الكبير في قطر؛ لأنه أكبر مسجد فيها، وقد اُفتتح في عام 2011. ومع ذلك، فإن خطوطه البسيطة وتقوساته الجميلة تخطف الأنظار وتميِّز التقاليد المعمارية الإسلامية. يقع جامع محمد بن عبد الوهاب في منطقة الجبيلات إلى الشمال من وسط مدينة الدوحة.

*المساحة والموقع

تبلغ المساحة الإجمالية لجامع الإمام نحو 175 ألف متر مربع، ويطل بواجهته الغربية على نادي قطر. تضم أرض الجامع والبالغة مساحتها 175,575 مترًا مربعًا حدائق ترفيهية ومواقف سيارات مكشوفة ومغطاة، ومبنى للخدمات ومبنى الجامع. ويتسع الجامع داخل الصالة المكيفة لحوالي 11,000 مصلٍ، والصالة المكيفة المخصصة للسيدات تتسع لحوالي 1,200 مصلية. يمكن الصلاة في صحن الجامع وفي الساحة الأمامية للجامع ويستوعبان 30,000 مصلٍ.