طلاب جامعة طنطا يحققون المركز الأول في مهرجان العلمين الجديدة 2024

أعلن الدكتور محمد حسين محمود، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن فوز طلاب الجامعة بالمركز الأول في مسابقات كرة القدم الخماسية والفنون التشكيلية خلال مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار "العالم علمين".

تمكن فريق كرة القدم الخماسية من الفوز على جامعة كفر الشيخ في مباراة قبل النهائي، ليواصل انتصاراته في المباراة النهائية على حساب جامعة العريش، محققاً المركز الأول وكأس البطولة. كما حقق الطلاب المشاركون في مسابقة الفنون التشكيلية المركز الأول وكأس الفنون التشكيلية.

جاءت هذه الإنجازات في إطار مشاركة الجامعات المصرية في مهرجان العلمين الجديدة، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع الشركة المتحدة وجامعة طنطا وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي. وقد أقيم المهرجان خلال الفترة من 29 يوليو إلى 31 يوليو 2024.

هنأ الدكتور محمد حسين الطلاب الفائزين، مقدماً شكره للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وللشركة المتحدة على تنظيم المهرجان.

وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه المهرجان في تسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وخصوصاً النهضة العمرانية في إقليم الساحل الشمالي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية. كما أكد على أهمية المهرجان في تعزيز الوعي القومي للطلاب وتعريفهم بالجهود المبذولة على أرض الدولة المصرية.