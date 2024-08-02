رئيسة المفوضية الأوروبية تصف تبادل الأسرى بأنه لحظة سعادة كبيرة

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عملية تبادل الأسرى الكبيرة بين روسيا والدول الغربية بأنها "لحظة سعادة كبيرة".

وقالت فون دير لاين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أرحب بإطلاق سراح مواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأبرياء والديمقراطيين الروس الصامدين الذين كانوا محتجزين في روسيا".

وتابعت أن "الكرملين بادلهم بمجرمين وقتلة مدانين. هذا يظهر الفرق الشاسع. هذه لحظة سعادة كبيرة لكل من ناضل من أجل حريتهم".

وشملت عملية التبادل، التي نفذتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، تبادل 26 أسيرا بين روسيا وبيلاروس وعدة دول غربية في مطار أنقرة.

وفي مقابل الإفراج عن السجناء السياسيين ومعارضي الكرملين، أفرجت ألمانيا والولايات المتحدة والدول الشريكة عن عملاء من روسيا يشتبه في تورطهم في التجسس، بالإضافة إلى رجل كان يقضي عقوبة السجن المؤبد في ألمانيا لقتله شيشانيا منفيا في وضح النهار في حديقة بوسط برلين في عام 2019.