 مفتي مسلمي الهند: نبني مساجدنا ونرفع الأذان دون قيود.. وحوادث الاضطهاد لا تمثل العموم - بوابة الشروق
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مفتي مسلمي الهند: نبني مساجدنا ونرفع الأذان دون قيود.. وحوادث الاضطهاد لا تمثل العموم

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 11:45 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 11:45 م

قال الشيخ أبو بكر المسلياري، مفتي المسلمين في الهند، إن المسلمين في الهند يعيشون مع أتباع الديانات الأخرى كل وفق ثقافته ودينه «لا مقاتلة أو تحارب».
وأوضح خلال لقاء لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن المسلمين في الهند يمارسون شعائرهم الدينية بحرية في بناء المساجد والمدارس، وإقامة الصلاة، ورفع الأذان في المساجد دون أي قيود.
وحول حوادث الاضطهاد ضد المسلمين في الهند، قال إن «حوادث الاضطهاد تحدث في بعض المواقع أحيانا، لكن في العموم وعلى الإطلاق، فإن المسلمين يبنون المساجد ويؤذنون في مكبرات الصوت ولا منع لهم».
وأكد أن الدستور الهندي يضمن حرية المعتقد للجميع، مضيفا أن الدستور ينص أنه « لكل دين حرية لأن يفعل ما يعتقده وفق دينه وثقافته لا يتغير ولا يتبدل».
ونوه إلى تمتع المسلمين بمكانتهم في جميع أنحاء الهند، قائلا: «المسلمون لهم مكانة حتى في نهاية الهند، في كل مكان يؤذن لهم آذان ويرفع الصوت وهناك ناس يقفون في الميدان للوعظ والنصيحة ولا منع من الحكومة لهم وهكذا بقية الولايات».


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