تعليم مطروح: 3895 طالبا يؤدون امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية غدا

أعلن عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن الانتهاء من كل الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية صباح غدٍ السبت، حيث سيؤدي 3895 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية أمام 30 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة تعليم مطروح أنه تم توفير أجواء آمنة وهادئة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات بشكل سليم، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور.

وأضاف شحاته أنه تم التأكيد على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والانضباط والشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد وكيل تعليم مطروح أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة أثناء عملية فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من أن المظروف سليم وأن أختام المطبعة السرية لم يتم العبث بها.