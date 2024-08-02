البنتاجون: القوات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط تعرضت لـ180 هجوما منذ أكتوبر الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) أن واشنطن لا تريد اندلاع حرب إقليمية، لكنها سندافع عن قواتها في أي مكان في العالم.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية تعرضت منذ أكتوبر الماضي لأكثر من 180 هجوما في الشرق الأوسط.



وقال البنتاجون، ان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن وزير الدفاع لم يقرر بعد القدرات الدفاعية التي سيتم نشرها، لافتا إلى أن واشنطن لا تريد المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ولهذا ستنشر قدرات دفاعية هناك.

وأفاد بأن وزير الدفاع أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن التصعيد ليس حتميا، مشيرا إلى التزام واشنطن بتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة.

وأضاف أن واشنطن تتواصل مع شركائها في المنطقة لدعم الدفاع عن إسرائيل وضمان استمرار الشحن التجاري عبر البحر الأحمر، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.