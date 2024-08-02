نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء احتفالية لتكريم أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء المدينة، بحضور اللواء نادر علام، رئيس المدينة، والشيخ علي غزالي، مدير الإدارة الأزهرية برأس سدر، ومحمد عطية، سكرتير المدينة، وعدد من رؤساء القرى والقطاعات، بالإضافة إلى الطلاب الأوائل وأسرهم.

وأهدى رئيس المدينة للطلاب شهادات تقدير، مقدمًا التهنئة لتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والتفوق خلال مرحلة التعليم الجامعي. وأكد أن حصول أبناء المدينة على 3 مراكز على مستوى المحافظة "الأول والثالث والرابع بالشعبة الأدبية" يعد فخرًا لكافة مواطني المدينة، مشيرًا إلى أنهم قدوة يُحتذى بها من قبل كافة الطلاب بالمدينة، للسعي نحو التفوق والجد والاجتهاد.

وأوضح أن الطالبات الحاصلات على المراكز الثلاث هن: مريم محمد شبارة، المركز الأول على مستوى المحافظة بالقسم الأدبي، ومريم وائل عبد الغفار، التي حصلت على المركز الثالث بالقسم الأدبي، ورقية باسم سليمان، التي حصلت على المركز الرابع بالقسم الأدبي.

وقد أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين الأدبي والعلمي.

القسم العلمي:

المركز الأول: إبراهيم أحمد محمد أبوالمعاطي، بمجموع 629 درجة، بنسبة 96.77%.

المركز الثاني: أحمد ياسر محمد جمال عثمان، بمجموع 627 درجة، بنسبة 96.46%.

المركز الثالث: عمرو سيد عبد الحميد بكري، بمجموع 625 درجة، بنسبة 96.15%.

المركز الرابع: كريم ربيع رياض إبراهيم العشماوي، بمجموع 624 درجة، بنسبة 96%.

المركز الخامس: محمد سعد بدير شعبان محمد، بمجموع 622 درجة، بنسبة 95.69%، ويمنى الهادي عبد البديع شعبان، بنسبة 95.69% (مكرر).



القسم الأدبي:

المركز الأول: مريم محمد عبد العزيز أحمد شبارة، بمجموع 592 درجة، بنسبة 93.97%.

المركز الثاني: سارة جمال عبد الله عوض، بمجموع 541 درجة، بنسبة 85.87%.

المركز الثالث: مريم وائل عبد الغفار علي يونس، بمجموع 541 درجة، بنسبة 85.08%.

المركز الرابع: رقية باسم سليمان عبد الصادق جبر، بمجموع 530 درجة، بنسبة 84.13%.

المركز الخامس: رفيدة هلال محمد هلال وفا، بمجموع 527 درجة، بنسبة 83.65%.